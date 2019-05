Giro: pourquoi l’étape-reine est amputée du superbe Gavia

L’étape-reine du Tour d’Italie, ce mardi, devra se passer du Gavia, le grand col du nord de l’Italie, en raison des mauvaises conditions météorologiques.

L’information a été confirmée samedi par le directeur du Giro lui-même: le Tour d’Italie ne passera pas par le col du Gavia, célèbre difficulté du nord de la botte.

«La détérioration des conditions météo et les risques d’avalanche nous ont contraints à prendre cette décision», a déclaré Mauro Vegni en remerciant les équipes qui ont travaillé au Gavia pour permettre le passage de la course.

La neige est tombée en abondance ces dernières semaines et d’impressionnants murs de neige sont dressés au bord de la route du col (2.618 m), l’un des mythes du Giro depuis que la course y a affronté l’une de ses pires journées météo en 1988.

Les coureurs du #Giro ne grimperont pas au sommet du col de Gavia (2618 m d’altitude) le mardi 28 mai, à cause des murs de neige atteignant localement 11m de haut et des mauvaises conditions météo attendues en début de semaine #giroditalia2019 via facebook geoclimat pic.twitter.com/93jJc9CziX