La tournaisienne Ludivine Dedonder talonne Élio Di Rupo à la Chambre en Wapi

Avec 16663 voix de préférence, la Tournaisienne Ludivine Dedonder obtient le second meilleur score du PS à la Chambre pour la province de Hainaut.

Si l’on tient compte donc exclusivement des résultats du PS en Hainaut, Ludivine Dedonder se positionne donc juste derrière son président de parti, Élio di Rupo, et devant les députés PS sortants de sa circonscription: Éric Thiébaut, Patrick Prévot et Daniel Senesael. Tous partis confondus, toujours pour la circonscription du Hainaut, Ludivine arrive en cinquième position après Jean-Marc Nollet (Écolo) qui a obtenu 16 voix de plus, Catherine Fonck (cdH-19 333 voix), Alain Ducarme (MR-24 959) et Élio Di Rupo (PS – 125 009)

Ludivine Dedonder peut être fière de son score d’autant que, comme elle nous le précisait déjà le soir (ou plutôt la nuit) du scrutin: «je dois ce beau résultat avant tout au travail accompli au quotidien sur le terrain…»

Force est en effet de constater que la nouvelle députée de Wapi a mené une campagne électorale relativement soft marquée, notamment, par la réalisation de vidéos à l’humour décalé sur «les sujets qui la décoiffent» et diffusées sur les réseaux sociaux. Durant la campagne, Ludivine Dedonder avait diffusé sur Facebook, une série de vidéos déjantées dans lesquelles elle évoquait les thèmes qu’elle entend défendre à la Chambre: l’accès aux soins pour les personnes précarisées, le sous-financement de la SNCB, les pensions, la sécurité, le coût des médicaments, la poiltique salariale et l’impôt sur le travail. EdA

Autre source de satisfaction pour celle que toutes ses connaissances (et même les autres) appellent «Lulu»; avec près de 4 800 voix obtenues rien que dans le canton de Tournai, elle progresse d’un peu plus de 1 500 voix par rapport aux communales d’octobre dernier (où elle avait obtenu 3 247 voix de préférence).

Pour la petite histoire, la nouvelle députée devance de plus de 2500 voix, une autre tournaisienne bien connue: la ministre MR, Marie-Christime Marghem.

Ludivine Dedonder reste échevine à Tournai au moins jusqu’à sa prestation de serment comme parlementaire, le 20 juin prochain. Le PS n’autorisant pas le cumul des deux fonctions pour les élus de villes de plus de 50 000 habitants, elle devra alors céder son écharpe scabinale à celle que l’UCS de Tournai désignera pour la remplacer, soit, selon toute vraisemblance, Laurence Barbaix. Réponse sans doute un peu avant la fin du mois de juin.