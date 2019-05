Amende de 120 millions d'euros pour un ex-milliardaire au Brésil

(Belga) Ancienne plus grosse fortune du Brésil, Eike Batista a été condamné à payer deux amendes d'un montant total de 536 millions de réais (près de 120 millions d'euros) pour délit d'initié, ont annoncé lundi les autorités boursières.

L'ex-chef d'entreprise de 62 ans, qui est assigné à résidence depuis 2017 après avoir passé trois mois en prison pour corruption et blanchiment, a reçu en outre l'interdiction lundi de diriger toute société cotée en bourse pendant sept ans. La Commission des Valeurs boursières (CVM) lui a infligé une amende de 440,8 millions de réais et une autre de 95,7 millions. Il est accusé d'avoir vendu en 2013 des actions de sa compagnie pétrolière OGX alors qu'il savait qu'elle ne pourrait plus explorer des blocs acquis lors d'enchères en 2007. Ses avocats ont annoncé qu'ils feraient appel. En 2017, M. Batista avait déjà été frappé d'une amende de 21 millions de réais pour délit d'initié. Condamné à 30 ans de prison en juillet 2018, il demeure assigné à résidence en attendant d'être jugé en appel. Un juge l'a reconnu coupable d'avoir versé 16,5 millions de dollars de pots-de-vin à Sergio Cabral, ex-gouverneur de Rio de Janeiro (2007-2014), lui-même condamné à plus de 100 ans de prison pour corruption. En janvier 2017, il avait été placé en détention préventive, mais a quitté la prison trois mois plus tard, un juge de la Cour suprême l'ayant autorisé à rester en résidence surveillée. Symbole du Brésil conquérant des années 2000, Eike Batista a occupé la septième place du classement des plus grandes fortunes de la planète de Forbes, en 2012, mais a vu son empire s'effondrer l'année suivante, avec la faillite de sa compagnie pétrolière OGX. (Belga)