Bart De Wever: «Ne me demandez pas de former un gouvernement avec des gens qui me traitent de nazi»

Au fédéral, Bart De Wever a déjà posé ses balises: pas d’Ecolo et pas de PS. «Ne me demandez pas de former un gouvernement normal avec des gens d’Ecolo qui me traitent de nazi»

En Flandre, Bart De Wever a pris la main pour entamer les discussionspour former un gouvernement flamand. Il recevra tous les présidents de partis, en fonction de leur poids électoral. Il rencontrera ensuite, dans l’ordre, ses homologues du sp.a, de Groen, de l’Open Vld, du CD&V et du Vlaams Belang, qui a obtenu dimanche, lors du scrutin régional, 23 sièges au parlement flamand, soit une progression de 17 élus.

Quant au niveau fédéral, le président de la N-VA a répété son plaidoyer pour le confédéralisme. «Si l’on ne perçoit pas maintenant que le confédéralisme est la seule porte de sortie, on ne le percevra jamais. Même pour la gauche en Wallonie, c’est une solution»,a-t-il déclaré à l’agence Belga.

Au micro de la RTBF, l’Anversois a répété ses exclusives à l’égard du PS et d’Ecolo, ainsi qu’à l’encontre d’un gouvernement fédéral sans majorité parlementaire en Flandre.

«Oui tout à fait et j’imagine que c’est réciproque» a-t-il déclaré à la question de la journaliste qui lui demandait s’il maintenait son exclusive pour la formation d’un gouvernement fédérale vis-à-vis d’Ecolo et du PS.

«Nous sommes un parti conservateur plutôt à droite. La Flandre a voté la droite, clairement. La Wallonie a voté à gauche, très clairement. Donc j’imagine que dans les têtes des présidents Ecolo et PS, l’idée existe de former un gouvernement de gauche pour la Wallonie. Mais permettez-moi d’aller dans une autre direction en Flandre et adaptons le confédéralisme qui peut nous aider l’un et l’autre.»

«Quelle solution existe encore ? Ne me demandez pas de former un gouvernement normal avec des gens d’Ecolo qui me traitent de nazi, qui ne montrent aucun respect pour nous. Ni même le PS qui plaide pour des frontières ouvertes, pour une politique de sécurité qui est faible. Ils veulent même légaliser les stupéfiants. Il n’y a rien, il n’y a aucun sujet sur lesquels nous sommes d’accord. Ils ne veulent pas de confédéralisme mais qu’est-ce qu’ils veulent alors ? Veulent-ils former un gouvernement avec 8 ou 9 partis ? Mais qu’ils s’expriment. Moi je suis clair, j’ai une solution pour tout le monde. Ce n’est pas une solution contre les francophones.»