La cour d'assises du Hainaut a auditionné lundi les experts qui ont été désignés par le juge d'instruction chargé d'enquêter sur l'incendie qui a ravagé la ferme de Daniel Maroy, en mars 2014 à la rue du Chien à Saint-Léger (Estaimpuis). La cour a notamment entendu les médecins légistes, qui ont autopsié le corps, et l'expert incendie. Un accident cardiaque, chez une personne malade du coeur, pourrait être la cause de la mort.

L'incendie a été perpétré dans la nuit du 28 au 29 mars 2014, peu après 01h00 du matin. Quatre minutes après l'appel, les premiers policiers étaient sur place. Une heure trente plus tard, l'incendie était circonscrit par les pompiers de Mouscron. Les dégâts étaient importants. Dans le brasier, les pompiers de Mouscron ont découvert un corps, entièrement calciné. Il s'agissait de Daniel Maroy, 84 ans, propriétaire de la ferme.

Un expert incendie a été appelé sur place. Il a conclu que le feu avait débuté dans la pièce où se trouvait le cadavre. L'expert a été impressionné par la quantité importante d'hydrocarbures présente dans la pièce. "Elle était tellement énorme qu'elle s'est même infiltrée sous le carrelage. La victime a été aspergée avant la mise à feu, je suis formel." Alors que les accusés parlent uniquement d'essence, l'expert insiste: il y avait aussi du mazout. C'est prouvé par la couleur rougeâtre et le caractère gras du produit retrouvés sur les journaux qui n'ont pas brûlé.

Selon les éléments de l'enquête, Mohamed Benbouzid, Mathieu Vancraeynest et Jason Deveuldre sont passés dans une station-service du coin à 23h14. C'est le frère de Jason Piat qui a payé la transaction avec sa carte bancaire.

La cour a également auditionné les experts en santé mentale, lesquels estiment que les accusés présentent des garanties pour l'avenir. Libres durant cinq ans, ceux qui avaient 18 et 21 ans n'ont plus fait parler d'eux depuis les faits. La plupart d'entre eux travaillent et ont fondé une famille. Mais les psychologues et psychiatres estiment que la victime a été "déshumanisée" par les accusés. Une prise de conscience est apparue bien après la commission des faits. A Ce moment-là, les accusés n'étaient animés que par l'appât du gain.

Enfin, la cour a auditionné les médecins qui ont procédé à l'autopsie du corps de la victime, lequel était entièrement calciné. Des cellules cardiaques en manque d'oxygène ont aussi été diagnostiquées lors de l'examen. Une crise cardiaque, conséquence d'un stress, serait donc à l'origine de la mort.

Daniel Maroy était mort avant l'incendie. Aucune trace de suie n'a été retrouvée dans ses voies respiratoires. "La tête et les membres supérieurs et inférieurs ont été fracturés", a commenté un médecin légiste. Un radiologue estime que ces fractures ont pu être causées par la chaleur et l'écroulement du bâtiment incendié.

L'audience reprendra mardi matin.