TC Charleroi - L'irrecevabilité des poursuites plaidé par la défense du père Samuel

Les débats dans le procès du père Samuel (77 ans) ont repris au tribunal correctionnel de Charleroi. Après le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie des parties civiles le 13 mai dernier, la défense a plaidé lundi l'irrecevabilité des poursuites ou l'acquittement.

Le prêtre est poursuivi pour escroquerie sur plusieurs anciens fidèles, de violation du secret professionnel, d'exercice illégal de la médecine et de célébration illégale de mariage.

Pour Me Dussaucy, il est évident que l'enquête menée contre son client a été bâclée et totalement à charge de son client. L'avocat parle également d'acharnement et de méchanceté gratuite envers le prêtre. "Durant l'enquête, on a tout simplement accordé du crédit aux mensonges des parties civiles! On reproche plusieurs choses à mon client sans en apporter la preuve." Me Vincent Dussaucy a jugé le procès inéquitable, plaidant l'irrecevabilité des poursuites.

Si le tribunal ne suit pas la plaidoirie de la défense, l'acquittement a été plaidé. "C'est un homme bon, gentil et à l'écoute de tous. Oui il a été riche mais pas sur le dos des parties civiles. Il a énormément donné pour les plus démunis." La défense souhaite enfin la paix pour son client.

La suite des débats aura lieu le 3 juin prochain avec la plaidoirie des six autres prévenus.