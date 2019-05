Un Djokovic solide pour son entrée en lice à Roland Garros, ça passe aussi pour Wawrinka

Le N.1 mondial serbe Novak Djokovic n’a pas été inquiété lundi au premier tour des Internationaux de France de tennis. Solide et concentré de bout en bout, ‘Nole’ s’est en effet imposé 6-4, 6-2, 6-2 contre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 44) en 1h36 de jeu.

Djokovic, vainqueur à Roland-Garros en 2016, affrontera le repêché suisse Henri Laaksonen, 104e mondial, qui est venu à bout du qualifié espagnol Pedro Martinez (ATP 134) sur le score de 6-1, 6-0, 7-6 (4).

Degree earned: Doctorate in Grand Slam 👨‍🎓@DjokerNole records his 2⃣2⃣nd consecutive Grand Slam match win after overpowering Hubert Hurkacz 6-4 6-2 6-2.#RG19 pic.twitter.com/RHElM3Nmk1