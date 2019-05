Un immeuble évacué à cause d’une fuite de gaz

Une fuite de gaz s’est produite lundi en fin d’après-midi à Mouscron. Un immeuble à appartements a dû être évacué. Un périmètre de sécurité a été établi.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, vers 17h, qu’une fuite de gaz avait été repérée dans un immeuble implanté au n°146 de la chaussée de Lille à Mouscron. Très rapidement sur les lieux, les pompiers de Mouscron ont procédé à l’évacuation de six appartements.

Un périmètre de sécurité a été établi aux abords de ce bloc d’appartements. On ignore pour l’instant les causes de la fuite de gaz. Les pompiers sont toujours sur place et attendent l’arrivée des services d’Ores.