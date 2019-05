Elections 2019: Ecolo célèbre sa victoire: «Le travail commence aujourd’hui»

Au lendemain des élections, les Verts ont analysé leurs résultats. L ‘heure est au travail pour déterminer les futures coalitions.

«Le travail commence aujourd’hui», a lancé la co-présidente d’Ecolo Zakia Khattabi devant quelques centaines de militants et élus du parti rassemblés au cinéma Palace à Bruxelles.

Zakia Khattabi Photo News Les Verts francophones ont analysé leurs résultats qui se traduisent par une victoire à tous les échelons de pouvoir. La campagne électorale a été rude. Ecolo a été la cible du MR et, manifestement, les attaques ont laissé des traces. Elles ont peut-être même privé les Verts de la vague qu’il espéraient en Wallonie.

«Certains partis, certaines personnes dans certains partis, sont entrés dans un monde parallèle, celui du mensonge, et je ne sais pas comment on en sort. Faire comme si on pouvait utiliser n’importe quelle arme dans un débat, ce n’est pas ma conception de la démocratie», a souligné le chef de groupe au parlement wallon, Stéphane Hazée, interrogé en marge de la réunion.

Les Verts se gardent bien pour autant d’exprimer une exclusive à l’égard des libéraux en vue de futures négociations. C’est le programme qui compte, répètent-ils. «Nous voulons des majorités qui avanceront le plus vite et le plus loin sur les questions qui ont été au cœur de notre campagne: le climat, la justice sociale, la démocratie», a expliqué le chef de groupe à la Chambre, Georges Gilkinet.

A la Région ?

Jean-Marc Nollet Photo News La prudence est de mise sur les futures coalitions. Le PS a la main dans les Régions. Elio Di Rupo s’entretiendra dès mercredi avec les présidents des différents partis francophones.

Fort de leur succès et vu les relations sereines avec les socialistes durant la campagne, les écologistes pourraient raisonnablement espérer entamer des négociations gouvernementales avec le PS, même si un troisième partenaire sera nécessaire. Ce scénario s’inscrirait en outre dans le mantra socialiste de «majorités progressistes».

Certains chez Ecolo redoutent toutefois une alliance entre PS et MR, une majorité qui a été privilégiée par la fédération liégeoise du PS après les élections communales et provinciales.

Au Fédéral ?

Il reste l’imbroglio fédéral. La N-VA encore répété qu’elle ne voulait ni du PS, ni d’Ecolo. Les écologistes ne sont pas en reste.

«Au niveau fédéral, on ne peut plus se permettre d’avoir la N-VA et lui laisser le terrain pour déverser les discours que l’on a entendus pendant cinq ans. J’espère que le MR a compris la leçon et qu’il ne s’alliera plus à la N-VA», a souligné Mme Khattabi.

Après un succès aux communales, Ecolo se réimplante dans les différents parlements. «Aujourd’hui, on a du solide, dans les communes, dans tous les parlements et à l’Europe. Le socle, il est solide», a affirmé le co-président Jean-Marc Nollet devant les militants.

Les écologistes échouent toutefois à former la première famille politique du pays. La progression n’a pas été aussi forte que certains sondages l’ont laissé penser, particulièrement en Flandre.

«Le Groenbashing a été d’une violence extrême», a analysé le député européen Philippe Lamberts. «Il faudra convaincre en Flandre que les Verts ont une vision économique plus robuste que les partis traditionnels qui n’ont pas de vision à long terme».

Les élections de dimanche se traduisent au nord du pays par le regain de l’extrême-droite. «Le score du Vlaams Belang est un véritable échec de la démocratie. Les uns et les autres devront réfléchir à la responsabilité qu’ils portent face à ce dimanche noir. Que ce score reste dans les groupes parlementaires, pas dans les exécutifs», a demandé Mme Khattabi.