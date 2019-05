Roland Garros: Kecmanovic est «très excité» à l’idée d’affronter David Goffin au 2e tour

Kecmanovic: «Pour quelqu’un qui a été top 10, Goffin n’a pas du tout la grosse tête»

«Je suis très heureux», a-t-il confié devant un parterre de journalistes serbes et belges. «Et je pense que je le serai encore plus dans quelques heures. Gagner mon premier match dans un tournoi du Grand Chelem, qui plus est après avoir été mené deux sets à un, c’est formidable! Mon grand mérite, c’est de ne jamais avoir lâché. Nous étions tous les deux assez solides du fond du court, mais à la fin, c’est peut-être ma jeunesse, et le fait que j’ai faim de victoires, qui m’ont permis de l’emporter.»

Le droitier de Belgrade, qui a pour idoles «Novak Djokovic et Roger Federer», s’est révélé cette année en atteignant les quarts de finale au tournoi ATP Masters 1000 d’Indian Wells après avoir été repêché comme lucky loser. Et il connaît bien David Goffin, pour avoir préparé avec lui sa saison 2019 lors d’un stage à Tenerife en décembre dernier.

«On s’était entraîné tous les jours et il s’était montré très sympa avec moi. Pour quelqu’un qui a été top-10, il n’a pas du tout la grosse tête. J’étais d’ailleurs aussi au Masters à Londres (ndlr: en 2017) lorsqu’il a battu Federer pour se hisser en finale contre Dimitrov. Je ne voulais pas qu’il gagne» a-t-il souri, «je voulais que ce soit Roger, mais il avait joué de manière incroyable. Je n’ai pas vu son premier tour ici contre Berankis. Il a été trop rapide. Mais je suis très excité de pouvoir jouer contre lui. Il prend la balle tôt, mais à la limite je préfère ça. Je pense que ce sera un chouette match», a-t-il conclu.