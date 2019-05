La police cherche l’auteur et le témoin d’un attentat à la pudeur en forêt de Soignes

À la requête du parquet de Hal-Vilvorde, la police a diffusé lundi un avis de recherche en lien avec un attentat à la pudeur commis dans la forêt de Soignes à Hoeilaart le lundi 18 mars 2019 vers 16h50.

La victime avait pu se défendre et prendre la fuite. Mais les autorités judiciaires cherchent l’auteur du fait et un précieux témoin.

#recherche - Qui reconnait cet individu? Attentat à la pudeur dans la Forêt de Soignes le 18/03/2019.https://t.co/kfapaUHKJK pic.twitter.com/Wwxlc8JNxy — Police Fédérale (@policefederale) 27 mai 2019

«L’auteur est âgé d’une vingtaine d’années et s’exprime en français. Il a le teint hâlé, mesure environ 1m75, est de corpulence mince, a de courts cheveux noirs, un nez de ‘boxeur’ et une moustache naissante», décrit l’avis. «Au moment des faits, il portait une veste matelassée grise à capuche et des vêtements foncés. Il était en possession d’un sac à dos.»

Son portrait-robot peut être consulté sur le site www.police.be.

Un témoin a été vu dans les environs au moment des faits. L’homme porte un tatouage sur le côté gauche du cou représentant un diamant. Cette personne est invitée à prendre contact avec les services de police.

Toutes les personnes qui disposent d’informations en lien avec ce dossier peuvent les transmettre aux enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300 ou via avisderecherche@police.belgium.eu.