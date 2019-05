Élections 2019 | À quel point les votes blancs et nuls ont pesé?

8.167.709 d’électeurs étaient inscrits pour le scrutin fédéral. Combien ont voté valablement? Et à la Région et à l’Europe? On fait le point sur l’abstentionnisme, c’est-à-dire les votes blancs et nuls.

+ À LIRE AUSSI | Ces candidats qui ont été renversés par le pot commun

À la Chambre

Pour 8.167.709 électeurs inscrits, 7.218.633 bulletins ont été déposés (90,01%). Mais le nombre de votes valables n’est que de 6.780.538.

Le nombre de votes blancs et nuls a atteint 438.095 unités, soit un taux de 6,07%. C’est un pourcentage en légère hausse par rapport aux dernières législatives. En 2014, on était à 5,77%.

+ Tous les détails du vote

À la Région

Pour le parlement wallon, 2.563.033 d’électeurs étaient inscrits pour le scrutin. 2.220.443 bulletins ont été déposés (86,63%).

2.034.813 de votes ont été enregistrés comme étant valables.

185.630 bulletins étaient blancs et nuls, soit 8,36%. C’est également un pourcentage en légère hausse par rapport aux dernières élections régionales (7,41%).

+ Tous les détails du vote

Pour le parlement bruxellois, 588.203 d’électeurs étaient inscrits pour le vote d’hier.

490.917 bulletins ont été déposés (83,46%), pour 458.274 votes valables. Ce qui représente 32.643 votes blancs et nuls (6,65%). À nouveau, c’est un pourcentage en légère hausse par rapport à 2014 (5,35%).

+ Tous les détails du vote

Pour le parlement flamand, 4.838.566 électeurs étaient inscrits. 4.459.064 bulletins ont été déposés (92,16%), pour 4.238.274 votes valables.

220.790 blancs et nuls ont été comptabilisés: 4,95%, c’est moins que lors du précédent scrutin régional au nord du pays (4,97%).

+ Tous les détails du vote

À l’Europe

Pour le parlement européen, 8.122.985 électeurs étaient inscrits. 7.186.677 bulletins ont été déposés, pour 6.732.157 votes valables.

454.520 votes blancs et nuls, cela représente un pourcentage (6,32%) en légère hausse par rapport au précédent scrutin (6,10%) à ce niveau de pouvoir.

+ Tous les détails du vote