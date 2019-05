Le RC Villers a signé ce lundi Clovis Kalala, un attaquant de 25 ans.

Formé à Mouscron et au Brussels, il a évolué en Angleterre à Oldham et Trafford avant de revenir en Belgique à Ternat et Andenne.

Cette saison, il évoluait à Diegem, en D2 amateurs flamande.