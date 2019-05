Parlement wallon: les femmes ne représentent que 40% des élus

Parlement bruxellois: près de 44% de femmes élues

Le nouveau parlement bruxellois compte près de 44% de femmes élues, collèges néerlandophone et francophone confondus. Les partis francophones s’affichent plus égalitaires, comptant 45,83% de femmes élues, contre 35,29% du côté néerlandophone.

Sur les 17 élus du collège néerlandophone du parlement bruxellois, six sont des femmes. Groen semble être le plus égalitaire, le parti écologiste flamand ayant obtenu quatre sièges dont deux reviennent à des élues féminines. L’unique siège CD&V devrait revenir à une femme, Bianca Debaets. Le Vlaams Belang (1 siège), Agora (1 siège) et le PVDA (1 siège) n’enverront pas de femmes dans l’hémicycle bruxellois. One.brussels-spa (3 sièges), la N-VA (3 sièges) et l’Open Vld (3 sièges) enverront chacun une élue bruxelloise.

Pour le collège francophone, 33 élues sur 72 sont des femmes. Ecolo (8 sur 15 sièges) et MR (7 sur 13 sièges) ont davantage d’élues féminines que d’élus masculins. Le cdH obtient l’égalité parfaite, trois de ses six élus étant des femmes, dont Céline Fremault, tout comme le PTB avec cinq élues pour 10 strapontins. L’unique siège de DierAnimal revient à une femme. Le PS quant à lui semble moins égalitaire, ayant cinq élues sur les 17 sièges obtenus. Pour DéFI, quatre sièges sur les 10 strapontins reviennent à une femme, dont Cécile Jodogne.

Au total, 39 des élus bruxellois sont des femmes (43,82%). Le dernier parlement bruxellois était composé de 36 femmes, soit une proportion de 40,4%.