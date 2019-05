Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Le Vlaams Belang trouvera-t-il quelqu’un avec qui parler? Georges-Louis Bouchez victime de l’effet dévolutif de la case de tête et le PS en nette perte de vitesse... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 27 mai.

1. Le cordon sanitaire tiendra-t-il le coup?

«Nos électeurs doivent être entendus», a dit le président du Vlaams Belang. Trouvera-t-il à qui parler?

2. Bouchez victime d’un «hold-up électoral»?

Durant une partie de la nuit, le porte-parole de campagne du MR, Georges-Louis Bouchez, s’est vu député. Puis son siège lui a échappé alors qu’il réalise le deuxième meilleur score de sa liste. Explications.

3. Le PS perd 7 sièges en Wallonie

Écolo et le PTB vont pouvoir se mettre un peu à l’aise sur les bancs du Parlement wallon. Le PS et le MR se racrapotent de concert et le cdH reste plus ou moins debout, malgré les annonces d’implosion.

4. Tarabella «élu au lit»

Le contraire eut été une surprise, Marc Tarabella est reconduit à l’Europe. De ces élections, il gardera un souvenir amer avec le retard de diffusion des résultats. Il a d’ailleurs décidé d’aller dormir avant d’en connaître l’intégralité.

5. La bombe du Vlaams Belang

Étions-nous trop confiants? Collectivement aveuglés? Trop absorbés par les scénarios qui pouvaient se profiler en Wallonie ou à Bruxelles? Par la «vague verte» – c’est néanmoins une réalité – qui devait déferler sur nos douces vallées? Tous les présidents de partis francophones en ont fait l’amer constat ce dimanche soir: le Vlaams Belang a commis un hold-up sur les élections du 26 mai 2019.

6. Khattabi: «Ecolo pourrait doubler son score»

Écolo et Groen figurent parmi les gagnants de ce scrutin. Mais la fête est en partie gâchée par la vague noire en Flandre, estiment les militants réunis à La Madeleine à Bruxelles.

7. Mazzù sur le départ? «On va discuter»

Le dernier match prend toujours les airs d’un au revoir ou d’un… adieu. Après le match, Felice Mazzù a, une nouvelle fois, été questionné sur son avenir.

8. De «Nos chers voisins» à la scène

«Minou», de l’ancienne série «Nos chers voisins», était à Rochefort pour son spectacle. Un plaisir, tant sur scène qu’en dehors. Rencontre 200% naturelle.

9. Roland-Garros: Nadal est-il redevenu... Nadal

Jour J, ce lundi, pour les deux plus grands favoris à Paris, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et aussi pour l’outsider, Dominic Thiem.

10. Un album éponyme pour Renan Luce

Renan Luce sort un album éponyme où sa séparation sert de fil rouge. Il a enrobé ça avec les cordes d’un orchestre symphonique. Rencontre.

