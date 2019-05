Écolo célèbre sa victoire: «Le travail commence aujourd’hui»

Un sentiment mitigé chez Groen

Les Verts flamands n’étaient pas totalement satisfaits au lendemain des élections. Groen a certes progressé mais espérait une croissance plus spectaculaire. «Évidemment, cela aurait pu être plus, mais nous avons tout de même 50% de mandataires supplémentaires», relativise la présidente Meyrem Almaci. Le parti digérait particulièrement mal la victoire du Vlaams Belang. «La montée de l’extrême droite est mon plus grand souci», commentait Kristof Calvo, en marge du bureau de parti.

Groen a certes progressé et est désormais le plus grand parti flamand à Bruxelles et à Gand, mais la vague verte attendue n’a finalement pas déferlé. C’est plutôt le raz-de-marrée de l’extrême droite qui a attiré les regards.

«La tâche de tous les partis démocratiques désormais est de donner une réponse à l’insécurité. Nous n’allons jamais gouverner avec le Vlaams Belang, mais nous devons prendre au sérieux les inquiétudes des gens», a ajouté M. Calvo.

La présidente du parti ne veut toutefois pas tomber dans la dépression. «Nous sommes contents de ce pas en avant. Bien sûr, cela pouvait être plus. Chaque président de parti le souhaite. Mais nous avons 50% de mandataires en plus et je suis très fière d’être le seul parti démocratique au parlement à progresser», a-t-elle commenté.

Kristof Calvo a également reconnu que le résultat était un peu en-deçà des attentes. «Le sentiment est double. C’est notre quatrième victoire de rang et nous gagnons 8 parlementaires. Mais je dois avouer que nous espérions mieux.»