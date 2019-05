INFOGRAPHIES | À Liège, le score du PTB est 20 fois plus important qu’il y a une quinzaine d’années

À la Région wallonne

Dans la circonscription de l’arrondissement de Liège, le PS figure toujours en tête, mais a perdu son statut de parti ultra-dominant, en perdant treize pourcents des suffrages en une quinzaine d’années.

Le MR n’est plus le deuxième parti, puisque le PTB vient lui chiper cette place, grâce à une progression très sensible. Récoltant 1,5% des voix en 2004, il cartonnait ce dimanche 26 mai avec 18,35% des suffrages. Une fois de plus, les scores personnels sont éloquents: Alice Bernard, en huitième position, récoltait 205 voix de préférence en 2004 (Nadia Moscufo, tête de liste: 1 395 voix), mais son score personnel, en tant que tête de liste, grimpe à 14 967 voix de préférence cette fois.

Pendant ce temps, le cdH voit une fois de plus son électorat s’éroder, tandis qu’Écolo remonte la pente, après la déculottée de 2014.