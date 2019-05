Les travaux de revitalisation du Fort Rouge prolongés à Tournai

Riverains et commerçants autour de la placette aux Oignons devront prendre leur mal en patience plus longtemps que prévu…

Pour rappel, le chantier qui s’est ouvert le 6 mai dernier dans le voisinage de la placette aux Oignons, a pour but de finaliser le chaînon manquant de la revitalisation du quartier du Fort Rouge, compris dans un périmètre délimité par les rues des Cloches, Piquet, Tête d’argent et de l’Yser. Pour l’heure, ce sont les impétrants qui sont entrés en action dans la rue de l’Yser, ce qui a nécessité la fermeture totale de cette dernière à la circulation. Ce n’est là que la première phase d’un chantier qui en compte six. Les travaux de réfection de voirie entrepris par la Ville ne devraient quant à eux pas débuter avant le premier octobre. Dans un communiqué diffusé par la Ville, on apprend toutefois que les travaux des phases 1 et 2 actuellement en cours, réalisés par la firme Vereecke SA, devraient se terminer le 14 juin plutôt que le 31 mai comme cela avait été annoncé. Pour rappel, ces travaux concernent la rue de l’Yser, la rue de la Tête d’Argent (côté numéros pairs) ainsi que la placette.

Les phases 3 et 4 concerneront la partie de la placette aux Oignons, comprise entre la rue des Cloches et la rue Piquet et débutera dans la foulée des deux premières. Les phases suivantes concerneront notamment la deuxième partie de la placette à savoir, la traversée de la rue Piquet et la rue de la Tête d’Argent (côté numéros impairs). Le calendrier plus précis des travaux sera donné ultérieurement, sachant que celui-ci peut toujours être soumis à des modifications en fonction des conditions climatiques ou d’impératifs techniques.

En ce qui concerne les interventions pour ORES, la basse tension sera maintenue mais la moyenne tension sera remplacée dans la zone de travaux, des deux côtés de la Placette aux Oignons. Toutes les conduites vétustes seront remplacées. Pour ce qui est de la SWDE, celle-ci a décidé de remplacer et dédoubler partiellement les canalisations. Les nouvelles seront placées le long des façades.

Proximus et le SPW effectueront, quant à eux, des travaux de modification et/ou d’extension de leur réseau de télécommunication.

Pour rappel, le double-sens de circulation a été rétabli depuis le beffroi vers la Grand-place pendant la durée du chantier.

Quant aux commerces des rues fermées à la circulation, ils restent accessibles… à pied. Bref, si vous devez vous rendre dans le coin, prenez votre mal en patience…