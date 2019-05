Bouchez, Mouyard, Di Antonio...: les perdants des élections 2019

Cette soirée électorale du 26 mai gardera un goût amer pour de nombreux candidats. Petite revue non exhaustive.

Au fédéral

Georges-Louis Bouchez est sans doute un des plus déçus ce lundi matin. Le porte-parole du MR durant la campagne a obtenu le deuxième meilleur score de son parti en Hainaut avec 16.522 voix, derrière Denis Ducarme (24.959). Mais il ne figure pas parmi les trois élus MR dans sa circonscription. Cela s’explique par sa 4e place sur la liste électorale et le fait que les votes en case de tête sont redistribués dans l’ordre de la liste. Malgré des scores moindres, Marie-Christine Marghem (14.079) et Caroline Taquin (13.119) lui passent devant car elles le devançaient sur la liste.

À Bruxelles, ça ne passe pas non plus pour Karine Lalieux, ex-cheffe de groupe PS. À sa décharge, elle ne faisait que pousser la liste.

Déception aussi, sans doute, pour Anne Barzin (MR). Bien qu’elle ait plus de voix que Georges Gilkinet (12.250 contre 11.481), son 5e score sur la circonscription de Namur ne lui permet pas d’être élue, au contraire de l’écologiste.

En Wallonie

Le grand perdant, c’est sans doute Carlo Di Antonio. Malgré ses 5.638 voix, le bourgmestre de Dour passe de ministre à... la trappe. Le cdH n’a en effet pas d’élu dans la circonscription de Mons. Même constat pour Opaline Meunier (1.169 voix), qui était suppléante sur la liste cdH.

Dans la circonscription de Mons, le MR n’a qu’un député, ou plutôt une députée puisqu’il s’agit de Jacqueline Galant, qui a obtenu 41,18% des voix. Richard Miller, qui a tout de même obtenu 3.954 voix (18,63%), n’est donc pas élu.

Même mésaventure pour un autre libéral, à Namur cette fois: avec 4.616 voix, Gilles Mouyard arrive en 2e position (loin) derrière Sabine Laruelle (13.909 voix) qui est la seule élue MR dans cette circonscription.

Européennes

Eurodéputé depuis 1999, l’écologiste flamand Bart Staes, n’est pas parvenu à se faire réélire. Avec Nicolas Barnier (MR), Hassan Bousetta (PS), Olivier De Schutter (Ecolo), Alicja Gescinska (Open Vld) ou encore Mark Demesmaeker (N-VA), il fait probablement partie des déçus de ce scrutin.

+ LIRE AUSSI | Quels résultats pour les people et autres candidats insolites?