Voici le Parlement bruxellois au lendemain des élections du 26 mai 2019 et ceux qui y siégeront

INFOGRAPHIES | Les urnes ont livré leur verdict tard dans la nuit du 26 mai 2019. Le Parlement bruxellois a donc un nouveau visage. Voici les couleurs que vous y verrez et les noms de ceux qui y siégeront.

Les résultats des élections régionales à Bruxelles sont désormais connus. Les derniers résultats sont tombés à 1h15 dans la nuit du 26 au 27 mai, après quelques bugs informatiques. Le PS de Rudi Vervoort a finalement tiré son épingle du jeu pour s’offrir le droit de former le prochain gouvernement bruxellois. Mais il faudra compter avec les verts: le parti Écolo d’Alain Maron termine dans le sillage des socialistes. S’il explose son score de 2014, Écolo aura peut-être des regrets... Le MR de Françoise Schepmans complète le podium mais est bel et bien battu et risque de rester dans l’opposition.

Les troupes DéFi de Bernard Clerfayt descendent au 4e rang bruxellois mais pourraient faire l’appoint dans la majorité alors que le PTB de Françoise De Smedt affiche une forme inédite en faisant plus que tripler son nombre d’élus. Quant au cdH, il évite le naufrage mais ne pavoise pas.

On notera aussi l’arrivée au Parlement bruxellois de deux «petits nouveaux»: DierAnimal côté francophone et Agora côté néerlandophone, ce qui prouve que les mouvements citoyens en faveur des droits des animaux ou de davantage de participation prennent de l’ampleur dans la société bruxelloise.

Les élus au Parlement bruxellois après les élections régionales du 29 mai 2019 à Bruxelles

PS

VERVOORT Rudi, LAANAN Fadila, MADRANE Rachid, CHABBERT Delphine, GHYSSELS Marc-Jean, CHAHID Ridouane, AGIC Leila, EMMERY Isabelle, OURIAGHLI Mohamed, ÖZKARA Emin, TEMIZ Sevket, KOYUNCU Hasan, DÖNMEZ Ibrahim, CLOSE Philippe

Écolo

MARON Alain, TRACHTE Barbara, SOIRESSE NJALL Kalvin, MAOUANE Rajae, ROBERTI Tristan, PLOVIE Magali, SEGERS Matteo, PAUTHIER Isabelle, MOUHSSIN Ahmed, de RADIGUÉS Barbara, PITSEYS John, LECOCQ Marie, TALHI Hicham, TAHAR Farida, GENOT Zoé

MR

SCHEPMANS Françoise, DE WOLF Vincent, BERTRAND Alexia, VAN GOIDSENHOVEN Gaëtan, DUFOURNY Dominique, COOMANS de BRACHÈNE Geoffroy, d’URSEL Anne-Charlotte, BARZIN Clémentine, LEISTERH David, CZEKALSKI Aurélie, WEYTSMAN David, TEITELBAUM Viviane, DILLIES Boris

DéFi

CLERFAYT Bernard, MAISON Joëlle, JODOGNE Cécile, LOEWENSTEIN Marc, DE BOCK Emmanuel, NAGY Marie, VOSSAERT Michaël, de PATOUL Jonathan, de LOBKOWICZ-d’URSEL Ariane, MAGDALIJNS Christophe

PTB

DE SMEDT Françoise, HANDICHI Youssef, DAGRIN Francis, KOPLOWICZ Stéphanie, KERCKHOFS Jean-Pierre, GROPPI Elisa, OBOLENSKY Petya

cdH

FREMAULT Céline, KOMPANY Pierre, LEFRANCQ Véronique, DE BEUKELAER Christophe, MAMPAKA MANKAMBA Bertin, KAZADI Gladys

DierAnimal

AUSTRAET Victoria

Groen

VAN den BRANDT Elke, VERSTRAETE Arnaud, BENJUMEA MORENO Juan, STOOPS Lotte

N-VA

VAN ACHTER Cieltje, VANDEN BORRE Mathias, VERSTRAETEN Gilles

Open VLD

VANHENGEL Guy, DEJONGHE Carla, GATZ Sven

One.Brussels

SMET Pascal, ROCHETTE Els, AHIDAR Fouad

Vlaams Belang

LOOTENS-STAEL Dominiek

CD&V

DEBAETS Bianca

Agora

KENNIS Pepijn

PVDA

BUSSELEN Jan