Élections 2019 | Taux de pénétration: les dix champions à la Chambre et à la Région

Theo Francken est l’homme politique le plus populaire à la Chambre, devant Elio Di Rupo et Jan Jambon. Le point.

À la Chambre

Sur le podium des champions des taux de pénétration à la Chambre, on trouve Theo Francken (NV-A) sur la plus haute marche, avec un score personnel de 17,79% des voix sur la circonscription du Brabant flamand. Derrière le nationaliste flamand, Elio Di Rupo affiche 16,97% des votes sur la circonscription de Hainaut. Un autre candidat de la N-VA complète le podium, Jan Jambon (16,25%).

Le premier ministre sortant, Charles Michel, figure dans le Top 4. Le libéral a rassemblé 14,18% des voix sur la circonscription du Brabant wallon.

Maxime Prévot et Josy Arens (cdH), ainsi que Frédéric Daerden (PS) finissent respectivement à la septième, à la huitième et à la neuvième place, respectivement avec 10,42, 10,13%, et 8,87%. Le premier cité dans la circonscription de Namur, le second au Luxembourg, et le dernier à Liège.

Zuhal Demir (N-VA), Tom Van Grieken (Vlaams Belang) et Wouter Beke (CD&V) se font également une place dans le Top 10 fédéral, respectivement avec des scores de 11,07, 10,57 et 8,46%.

+ Le Top 50

À la Région

Sur le podium dans la course au parlement wallon, c’est François Bellot (MR) qui arrive à la première place avec un taux de pénétration de 12,63% sur la circonscription de Dinant-Philippeville.

Le podium wallon est complété par les socialistes Laurent Devin et Rudy Demotte, portés respectivement par des scores de 11,98 et 11,31%.

Pierre-Yves Jeholet (MR) se place dans le Top 4, devant son collègue libéral et ministre-président wallon sortant Willy Borsus. Le premier cité affiche un taux de 10,79% dans la circonscription de Verviers et le second pointe à 10,75 dans la circonscription luxembourgeoise.

René Collin est l’humaniste wallon le plus fort, avec 10,24% des voix sur la circonscription luxembourgeoise.

Christophe Collignon (PS) – 9,53% -, Valérie De Bue (MR) – 9,5% -, Jean-Luc Crucke (MR) – 9,46% – et Joëlle Kapompole (PS) – 9,11% – complètent le Top 10.

+ Le Top 50