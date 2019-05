PHOTOS | Régionales: voici les dix élus de la circonscription Charleroi-Thuin

Paul Furlan a eu le plus de voix de préférence dans la circonscription de Charleroi-Thuin et a donc une place au Parlement wallon. BELGA

Le PS a été le grand vainqueur des élections régionales pour la circonscription de Charleroi-Thuin dimanche soir. Quels sont les élus qui auront une place au Parlement wallon? On fait le point.

Le PS

Le PS a obtenu 33,28% des voix dans la circonscription électorale de Charleroi-Thuin pour l’élection du Parlement de Wallonie et enverra quatre députés à Namur, dont l’ancien ministre régional et ancien bourgmestre de Thuin, Paul Furlan. Ce dernier a remporté le plus de voix de préférence, avec au total 23 203 votes pour lui. Il siégera avec Philippe Blanchart (6 035 voix), Mourad Sahli (5 522 voix), et Latifa Gahouchi (5 494 voix).

Le PTB

Le PTB devient deuxième parti dans la circonscription, avec 17,85% des voix, et décroche deux sièges de député wallon, via notamment Germain Mugemangango, porte-parole du parti d’extrême-gauche. Ce dernier a récolté 7 232 des voix de préférence. L’autre élue est Amandine Pavet avec ses 3 149 voix.

Le MR

Le MR arrive en troisième position, avec un score de 15,47%, et obtient également deux élus, dont le Carolo Nicolas Tzanetatos (7 177 voix), qui est réélu. L’autre élue est Rachel Sobry avec ses 3 860 voix de préférence.

Écolo

Écolo, avec ses 10,09%, obtient un siège au Parlement wallon. Son élu est Christophe Clersy avec 3 065 voix de préférence.

Le cdH

Le cdH, qui est désormais cinquième parti dans cette circonscription hennuyère, s’adjuge le dernier siège, pour un score de 7,51%. Son élu est Julien Matagne, qui a récolté 4 337 de voix de préférence.

Les comparaisons avec le scrutin de 2014 sont impossibles en raison du redécoupage qui a réuni les circonscriptions électorales de Charleroi et de Thuin en une seule circonscription. Celle-ci envoie 10 représentants au Parlement de Wallonie.