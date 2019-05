Elections 2019 - A Bruxelles, le PS recevra les représentants des formations démocratiques mercredi

(Belga) Le PS, sorti en tête des élections à Bruxelles, s'entretiendra, mercredi, avec les représentants des différentes formations démocratiques de la Région-capitale, mercredi, pour un premier tour de table préliminaire en vue de la formation d'une future majorité. C'est en tout cas ce qu'ont ouvertement laissé entendre au cours de la soirée électorale, tant le ministre-président socialiste bruxellois sortant, Rudi Vervoort, que Laurette Onkelinx, présidente de la Fédération bruxelloise du PS, dans plusieurs de leurs interventions médiatiques.

M. Vervoort a notamment rappelé que lors de la campagne, le PS s'était prononcé clairement en faveur d'une participation à une majorité "la plus progressiste possible". Il a toutefois refusé de se prononcer davantage sur les partenaires potentiels d'une future majorité bruxelloise. Au terme des élections de dimanche, le PS est sorti en tête en Région bruxelloise. Il occupera 17 sièges (-4) des 72 sièges francophones du parlement régional, devant Ecolo (15; +7), le MR (13; -5); DéFI (10; -2); le PTB , 10 (+6) et le cdH (6; -3). (Belga)