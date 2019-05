Elections 2019 - Le CD&V n'aura plus de représentant bruxellois au parlement flamand

(Belga) Le CD&V n'aura plus de représentant parmi les six élus bruxellois appelés à siéger au parlement flamand, est-il ressorti des résultats définitifs des élections de dimanche.

Au sein de ce groupe d'élus néerlandophones de la capitale, à la N-VA, Karl Vanlouwe sera rejoint par Annabel Tavernier. Groen, qui a connu une progression sensible en Région bruxelloise, enverra deux représentants bruxellois dans l'assemblée flamande: Stijn Bex et Celia Groothedde. Els Ampe représentera seule l'Open Vld bruxellois et Hannelore Goeman, one.brussels-sp.a. (Belga)