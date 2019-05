Chambre: les socialistes restent la 1re famille politique du pays devant les libéraux

Avec 29 sièges, PS et sp.a demeurent la première famille politique du pays devant les libéraux du MR et de l’Open Vld (26 sièges).

Peu avant une heure lundi matin, le PS a engrangé deux sièges supplémentaires, au détriment du cdH, dans le Hainaut, et du MR, dans la province de Liège.

Alors qu’il restait quelque 150 bureaux à dépouiller sur le royaume, le PS compte 20 sièges, soit 3 de moins que sous la législature précédente. Le cdH ne préserve que 5 de ses 9 sièges. Le MR est en recul de 6 sièges; il en compte encore 14.

La N-VA disposera quant à elle de 25 sièges (-8 par rapport à 2014) et le Vlaams Belang 18 (+15), soit un de plus que CD&V et cdH réunis.

Enfin, les Verts ont 21 sièges (+9): 13 pour Ecolo et 8 pour Groen.

Pour rappel, la Chambre est composée de 150 députés.

+ INTERACTIF | Composez votre coalition fédérale