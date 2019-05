ANALYSE | Les Verts se rendent incontournables à Bruxelles

Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet tout sourire: avec Groen, ils forment la plus grande force politique en région bruxelloise. Photo News

Si le PS reste le 1er parti bruxellois, Écolo est le grand vainqueur du scrutin. Et peut compter sur Groen pour rendre les Verts incontournables.

Alors que les sondages ont pris une claque ailleurs, en région bruxelloise ils avaient vu «juste».

Longtemps Écolo s’est même affiché comme premier parti bruxellois avant de se faire devancer par le PS en fin de soirée. Mais avec Groen, le parti frère, qui cartonnait également, les Verts sortent bien de ce scrutin avec l’étiquette de première famille politique bruxelloise. Verts Flamands et Verts francophones étant tous deux autour des 20%.

La percée d’Écolo est certes plus spectaculaire (+10% par rapport à 2014) que celle de Groen (+2,5%), mais ces résultats sont sans doute de nature à rendre les Verts incontournables pour le prochain gouvernement bruxellois.

Les Verts première famille, le PS toujours devant

En début de soirée, Alain Maron, tête de liste Écolo, notait d’ailleurs que «si Groen est premier parti, ça nous aidera pour être au gouvernement».

Et c’est bien ce qui se dessinait puisque Groen devance les autres partis démocratiques flamands, tous en chute, à l’exception de la N-VA (+1%) qui se maintient et du PVDA (parti frère du PTB) qui débarque à Bruxelles avec un peu plus de 4%. Le PTB affichant aussi un solide score de 12%.

Le score de l’extrême droite flamande (8%) étant loin d’afficher la même progression (+2%) qu’au nord du pays.

Et maintenant? Bien qu’en nette perte (-7%), le PS gardait sa place de 1er parti bruxellois. Mais avec une avance de moins de 2% sur Écolo. Ces deux-là seront-ils les premiers à se mettre autour de la table des négociations pour constituer une majorité? Les chiffres plaident en ce sens et les déclarations du PS pour privilégier des alliances le plus à gauche possible renforcent le résultat arithmétique. Ce qui laisserait à nouveau le MR à quai et permettrait à DéFI et/ou au cdH (en net recul quand même, -4%) de se maintenir dans la majorité.