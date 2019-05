VIDÉO | Ambiance de fête au cdH, la gueule de bois ce sera pour lundi matin

Les sympathisants du cdH s’étaient réunis, ce dimanche soir, dans une ferme de la région namuroise, à La Bruyère. Pendant que les huiles attendaient les résultats dans une salle de l’étage, les fans patientaient comme ils pouvaient dans la grande grange.

Et autant dire qu’à certains moments, on se serait cru à une fête de mariage un peu trop arrosée, genre quand l’oncle Henry monte sur les tables pour commencer un french-cancan. On n’en était pas tout à fait là, bien qu’à un moment, comme nous le glissait un confrère, «ça devenait gênant».

Puis le messie entre en scène, sous les traits de Maxime Prévot. Là, loin de hurler à la victoire, comme un Premier sortant par ailleurs, le leader des oranges avait le visage humble de celui qui sait que les lendemains seront difficiles.

Difficiles parce qu’il y a au Nord la victoire de ce parti infréquentable qui blesse le président namurois.

Après un discours sobre, il se retire sous les vivats et les «merci Maxime» de circonstance.

Rideau.

