Européennes 2019: europhobes confirmés et poussée verte

Le scrutin européen a enregistré une participation record. Le résultat?Une hausse surprise des Verts et une confirmation de la vague eurosceptique.

C’est l’un des enseignements majeurs de ce scrutin: déjouant les pronostics, les citoyens européens ont retrouvé de l’appétit pour les élections européennes. Et pour cause: le taux de participation, qui oscille entre 49 et 52% dans les 28 pays de l’UE, serait le plus élevé de ces 20 dernières années.

Vlaams Beland, Ecolo et PTB gagnants

Alors, qui sont les grands vainqueurs? En Belgique, côté francophone, le PTB remporte son premier siège à l’Europe, Ecolo passe de 1 à 2 sièges au détriment du PS et du MR qui cèdent chacun un siège. En Flandre, le grand gagnant est le Vlaams Belang avec 3 sièges (+2) tandis que la N-VA obtient désormais trois sièges (-1).

Surpise verte et confirmation eurosceptique

Par ailleurs, à l’échelle de l’UE, plusieurs lignes de force semblent se dessiner. Il y a d’abord, comme attendu, une percée des eurosceptiques, singulièrement en France où le Rassemblement national de Marine Le Pen (23,73%) a devancé la Coalition Renaissance portée par Emmanuel Macron (22,47%). En Allemagne, l’AFD d’extrême droite atteint son objectif de 10,5%, contre 7,1% en 2014. Enfin, à prendre au conditionnel: en Hongrie, le parti souverainiste Fidesz de Viktor Orban arriverait largement en tête, crédité d’une victoire écrasante avec 56% des suffrages.

+ La Rassemblement national de Marine Le Pen devance la liste Macron

Ce scrutin européen se caractérise aussi par une poussée verte, plutôt inattendue, tant en Allemagne, où les Verts ont quasiment doublé leur score (20,9%), qu’en France où la liste écologiste a créé la surprise en rafflant la troisième place (13,1%).

Du neuf dans l’hémicycle

Selon une première projection du Parlement européen pour les cinq années à venir, les chrétiens-démocrates (PPE) et les sociaux-démocrates (S&D) devraient rester les deux principales formations politiques européennes. Cependant, elles perdent toutes les deux des plumes avec, respectivement, 177 et 147 sièges sur les 751 places disponibles au parlement. Ces deux groupes ont donc perdu leur majorité, au profit des libéraux (ALDE) en nette progression avec 101 sièges et des Verts, qui obtiennent 70 sièges. Les partis eurosceptiques sont également les vainqueurs de ce scrutin: les europhobes et populistes de l’EFDD auraient 56 sièges tandis que l’Europe des Nations et des Libertés (ENL), qui regroupe des partis d’extrême droite nationaliste, récolterait 57 sièges.