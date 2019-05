Peut-être la dernière chevauchée pour les motards du «Rolling Thunder» à Washington

Des milliers de motos les unes derrière les autres, drapeaux américains de rigueur: le grand pèlerinage patriotique a rassemblé beaucoup de monde dimanche à Washington pour ce qui devait être le dernier «Rolling Thunder» dans la capitale en l’honneur des soldats tombés au combat.

«Les Grands Patriotes du ‘Rolling Thunder’ reviendront l’année prochaine à Washingon D.C. et, espérons-le, pour beaucoup d’années à venir», a promis, juste avant le défilé, Donald Trump sur Twitter.

The Great Patriots of Rolling Thunder WILL be coming back to Washington, D.C. next year, & hopefully for many years to come. It is where they want to be, & where they should be. Have a wonderful time today. Thank you to our great men & women of the Pentagon for working it out!