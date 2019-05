Elections 2019 - "Sans le ministre-président sur notre liste, c'est un bon résultat" (Antoniadis)

Malgré la perte de 1,2% des suffrages lors du scrutin de dimanche, le ministre germanophone sortant Antonios Antoniadis, s'est réjoui du score de son parti, le SP (socialiste) au parlement germanophone.

"Nous avons conservé le même nombre de sièges et nous parvenons à maintenir un statut quo, c'est plutôt une réussite quand on sait que l'on avait plus un ministre-président sortant sur notre liste", a-t-il expliqué dimanche soir.

S'il reconnaît que l'actuelle coalition ProDG-PFF-SP ne dispose que d'une courte majorité, le socialiste espère que les négociations qui seront menées dès lundi permettront de reconduire cette coalition.

"Si c'était le cas, ce serait la première fois qu'un ministre des Affaires sociales obtiendrait deux mandats d'affilée. Ce n'est pas la première fois que la majorité serait aussi courte puisque c'était le cas de 1999 à 2014", a conclu M. Antoniadis.