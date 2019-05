Elections 2019 - "On atteint l'objectif d'être à nouveau un groupe politique reconnu", Freddy Mockel

Avec une progression de 2,96% lors du scrutin de dimanche, les écologistes germanophones obtiennent 12,51% des suffrages et un siège supplémentaire, ce qui leur permet d'être à nouveau un groupe politique reconnu avec trois mandataires sur un total de 25 députés siégeant à Eupen.

"Quand on prend les résultats d'Ecolo pour la Région avec Anne Kelleter, qui a obtenu plus de 3.500 voix de préférence, on constate qu'il y a une vraie volonté d'intégrer davantage l'écologie dans la politique. Au niveau du parlement germanophone, cela se traduit par un siège en plus", s'est réjoui en soirée la tête de liste des Verts, Freddy Mockel.

"C'est une énorme surprise pour moi", a ajouté Anne Kelleter, qui siège au Parlement wallon.

"Avec trois sièges, on n'a pas la main mais on pourra travailler différemment au parlement. Notre objectif était d'être à nouveau un groupe politique reconnu. On y est parvenu", a conclu M. Mockel.