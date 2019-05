Benoît Cassart, député européen havelangeois? «Difficile de faire passer un discours sérieux et nuancé»

Tête de liste aux Europeénnes pour Défi, l’Havelangeois Benoît Cassart parle du verre à moitié vide et du verre à moitié plein.

«Selon les premiers chiffres, on ne perd pas, on ne gagne pas», explique Benoît Cassart, tête de liste aux Européennes pour DéFI pour la circonscription Wallonie-Bruxelles. «Et ça, cela a aussi un petit côté décevant. Nous sommes un parti avec des gens qui n’ont pas de casseroles. On a un discours sérieux et nuancé. Et j’ai l’impression que ce discours a finalement du mal à passer. Les Écolos ont surfé sur la fin du monde. Le PTB est revenu avec la lutte des classes. Nous, on a des propositions réalistes, concrètes séreuses. Et pourtant…»

À l’heure actuelle, le candidat Défi et citoyen de Havelange n’est toujours pas fixé sur son sort personnel. Tête de liste, il a un bon coup à jouer pour les européennes. «Mais la diffusion des scores est bloquée. Et c’est notamment lié au vote assez tardif en Italie.» Le Condrusien devra donc être patient pour savoir si oui ou non, il devra prendre la route de Strasbourg les prochaines années.