Les résultats des élections régionales 2019 dans l’arrondissement de Huy-Waremme: les voix de préférence

MISE A JOUR 23h| Après chaque élection, c’est la rengaine habituelle: qui sont les gagnants et qui sont les perdants?

A ce petit jeu, on aime par-dessus tout découvrir qui sont les candidats qui ont été les plus plébiscités? A 22h, si 71/81 des bureaux de vote ont été dépouillés, on peut déjà découvrir qui est le grand gagnant des voix de préférence. Même si on attend encore la vérité des urnes, découvrons la première tendance.

1. Christophe Collignon (PS): 6910

2. Manu Douette (MR): 4893

3. Cassart Caroline (MR): 3582

4. Rodrigue Demeuse (Ecolo): 2252

5. Virginie Di Notte(PS): 2087

Mais pour connaître la vraie popularité d’un candidat dans sa commune. Il faut recourir au taux de pénétration. Un calcul que nous ferons une fois que les résultats seront complets.