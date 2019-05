PHOTOS | Rochefort, en larmes, supportera Visé

Grosse désillusion au Parc des Roches où Rochefort espérait bien rejoindre la D3 Amateurs par la voie la plus directe... Les Marcassins ont mené 3-0 avant d'être repris et finalement battus par des Schaerbeekois qui ont su faire parler leur supériorité.

Tout avait pourtant bien commencé pour Rochefort qui a rapidement ouvert le score par Leroy dès la 8e minute, avant d'être imité par Fontaine puis Tom Antoine. Mais on sentait déjà à la pause que le score (3-1) était peut-être l'arbre qui cachait la forêt... de Schaerbeek. Les Bruxellois ont en effet eu de nombreuses occasions (deux buts annulés en première période) et, sans un Alexis Martinez de très grande classe, le marquoir aurait décompté plus de goals. Martinez, tout frais Gant d'Or de la province, a multiplié les arrêts décisifs et a justifié sa récompense de la veille. Le portier marcassin a même empêche le Kosova de transformer un penalty.

À la reprise, on a senti les Rochefortois émoussés et l'adversaire bruxellois en a profité pour entamer sa remontada, aidé par les exlcusions d'Antoine et Liotta. Au final, Schaerbeek s'impose 3-5 et même les supporters locaux reconnaissaient la supériorité des visiteurs, bien que les trois cartes rouges, le penalty généreusement accordé en fin de rencontre et le début d'échauffourée entre les deux camps au coup de sifflet final laissent un goût amer à cette défaite à domicile.

Pour la D3, il faudra donc encore attendre côté rochefortois. Il reste un match aux hommes d'Arnaud Poels pour espérer monter, en croisant les doigts pour que Visé accède lui à la D1 Amateurs. C'est à cette seule condition qu'une victoire à Fize le week-end prochain mènerait Rochefort à l'échelon national.

Le compte-rendu complet et les réactions rochefortoises sont à lire dans L’Avenir de ce lundi 27 mai, sur tablette, smartphone ou PC.