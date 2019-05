Européennes 2019: près d’un électeur britannique sur trois aurait choisi le Brexit Party

Le Parti du Brexit de Nigel Farage récolterait plus de 30% des voix aux élections européennes au Royaume-Uni, selon une projection du bureau Britain Elects sur base de sondages sortie des urnes.

Le Brexit Party serait à 31,6%, ce qui lui permettrait d’occuper 24 des 73 sièges britanniques au Parlement européen.

Les Conservateurs de la Première ministre démissionnaire Theresa May perdraient près de la moitié de leurs sièges pour n’en garder que 10 (-9), avec à peine 12,4% des voix.

Les formations pro-européennes se comporteraient relativement bien. Avec 18,9% des voix qui iraient aux Libéraux-démocrates (LibDem) et 19,1% aux travaillistes du Labour, ces deux partis emporteraient respectivement 14 et 15 sièges. Les écologistes et les nationalistes écossais engrangeraient aussi de légers gains.