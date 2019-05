VIDÉOS | La Sampdoria de Praet ponctue sa saison par une victoire contre la Juventus

La Sampdoria de Gênes s’est offert le scalp de la Juventus de Turin (2-0), sacré championne d’Italie depuis quelques semaines, dimanche lors de la trente-huitième et dernière journée de Serie A. Dennis Praet a disputé toute la rencontre pour les locaux.

Alors que l’on se dirigeait vers un match nul entre deux équipes qui n’avaient plus rien à jouer, l’équipe de Gênes a fait la différence à six minutes du terme du temps réglementaire via Defrel (1-0, 84e) avant d’assurer sa victoire dans le temps additionnel grâce à Caprari (2-0, 90e+1).

WOW | Quel superbe coup franc de Caprari! 😍



2??-0?? #SampJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/ecIIfSrFnH — Eleven Sports (FR) (@ElevenBE_fr) 26 mai 2019

La Juventus (90 points) termine donc la saison avec onze unités d’avance sur Naples en tête du classement. La Sampdoria finit à la neuvième place avec 53 unités.

Plus tard dans la soirée de dimanche se disputera la suite des rencontres de cette ultime journée. Le verdict sera rendu sur les deux équipes qui accompagneront la Juventus et le Naples de Dries Mertens en Ligue des champions. L’Atalanta (66 points) de Timothy Castagne est le mieux placé avec l’Inter Milan de Radja Nainggolan (66). L’AC Milan (65) peut toutefois encore espérer le top 4. Alors que l’Atalanta reçoit Sassuolo et que l’Inter accueille Empoli, l’AC Milan se déplace à la Spal. Les trois rencontres se disputent à 20h30.

Le nom du dernier club relégué en Serie B sera aussi connu.