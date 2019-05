Un témoin du PS refoulé au palais de justice

En fin de journée, les témoins du PS pour la Chambre et la Région ont été refusés par le tribunal de Namur.

La raison avancée: les noms de ces personnes n’avaient pas été donnés par le parti lors du dépôt des listes. «C’est faux évidemment, réagit Éliane Tillieux. Heureusement, pour le témoin PS à la Chambre dans la circonscription Namur, j’ai retrouvé le document officiel lors du dépôt de liste. On a fouillé nos bureaux. La personne a donc été reçue par le palais.»

«Pour le témoin à la Région, en revanche, c’est une autre histoire. On lui a demandé de partir et, surtout, de rester à plus d’un kilomètre du palais de justice! C’est assez incroyable et incompréhensible,» poursuit Éliane Tillieux.