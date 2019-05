Van Doren et Stockbroekx sacrés champions des Pays-Bas avec Bloemendaal

Les Red Lions Arthur Van Doren et Emmanuel Stockbroekx ont été sacrés champions des Pays-Bas avec leur club de hockey de Bloemendaal, dimanche dans leurs installations.

Dans la 3e et dernière manche, décisive, les deux Anversois et leurs équipiers ont en effet pris la mesure 2-0 de Kampong, le double champion sortant. Leur club de Bloemendaal décroche ainsi son premier titre depuis 2010, le vingtième de son histoire.

Précédemment, les deux équipes s’étaient imposées tout à tour à l’extérieur sur le même score de 1-2, Bloemendaal empochant la manche initiale mercredi à Utrecht et le double tenant du titre prenant sa revanche samedi au ‘Kopje’ de Bloemendaal.

Dimanche, les joueurs de Michel van den Heuvel, l’assistant de Shane McLeod au sein de l’équipe nationale belge, ont ouvert la marque en fin de première mi-temps grâce à une déviation de Jorrit Croon sur pc. L’international allemand Florian Fuchs a doublé la marque dans le 3e quart-temps.

Les deux derniers internationaux belges à avoir été sacrés aux Pays-Bas étaient Thomas Briels et Vincent Vanasch, titrés en 2016 avec Oranje-Zwart.

Une belle entre HGC et Amsterdam a également décidé de la 3e place du championnat et du ticket EHL l’accompagnant. Et comme samedi lors de la manche retour, la décision est tombée aux shoot-outs en faveur d’HGC et des ses deux Red Lions Maxime Plennevaux et Tanguy Cosyns. Après un partage 2-2 au terme du temps réglementaire, avec notamment le 2e but égalisateur d’HGC inscrit par Cosyns, les hommes de Paul van As se sont imposés 7-6 aux shoot-outs face aux Amstellodamois, avec à nouveau un essai transformé par Cosyns, permettant au club de Wassenaar de participer à la prochaine campagne d’EHL.