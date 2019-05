Renversé par une voiture, Michaël sensibilise

Être cycliste en Brabant wallon n’est pas toujours une chose aisée. Le Stéphanois en a fait les frais mercredi mais s’en sort miraculeusement bien.

Renversé par une voiture ce mercredi alors qu’il rentrait chez lui à vélo, après son travail, Michaël s’estime chanceux de pouvoir raconter ce qui lui est arrivé. Mais surtout, il profite de cet accident pour lancer un message en vue de sensibiliser les automobilistes à l’existence des vélos sur l’espace public.

Le Stéphanois a donc été percuté mercredi par une voiture alors qu’il roulait à Vieux-Genappe à hauteur du carrefour de la route de Lillois. «L’automobiliste ne m’a pas vu et m’a coupé la route alors que je roulais environ à 40 km/h… Heureusement, je n’ai rien de cassé mais j’ai néanmoins pas mal de contusions et d’hématomes. Je suis resté une nuit à l’hôpital mais vu le choc, je m’en tire bien…»

Alors, cet accident, Michaël souhaite en faire une raison pour rappeler une fois de plus la dangerosité de la pratique du vélo, surtout en Brabant wallon. «Cette fois-ci, je n’ai pas su éviter la voiture mais des situations à risque à vélo, autant en mode sportif que lors de déplacement au travail, j’en connais au moins deux à trois par trajet suite aux gens pressés, pas conscient du danger ou distrait… J’aimerais que cela serve aux autres et pourquoi pas à éviter d’autres accidents plus graves. Je n’en veux à personne, je souhaite juste que chacun réfléchisse à la situation et soit conscient des risques lorsqu’il est sur la route!

Le voilà en tout cas immobiliser pour au moins une semaine avec un côté droit fortement éraflé et enflé par le choc. De quoi lui faire prendre aussi conscience qu’il a échappé au pire!