GP de Monaco: Lewis Hamilton arrache un 77e succès et creuse l’écart au championnat

Lewis Hamilton (Mercedes) s’est offert la 77e victoire de sa carrière dimanche à l’arrivé du Grand Prix de Monaco, la 6e des 21 épreuves du championnat du monde de Formule 1 automobile.

L’épreuve a été marquée par l’hommage à l’ancien triple champion du monde l’Autrichien Niki Lauda, décédé lundi à 70 ans. Le Britannique, auteur de sa 85e pole la veille, a devancé l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et son équipier finlandais Valtteri Bottas. Hamilton signe un triplé en Principauté après ses succès en 2008 et 2016.

BREAKING: @LewisHamilton wins in Monaco and extends his lead at the top of the standings 👏@Max33Verstappen finishes P2, but a time penalty drops him to P4#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/O8wPcYkh49