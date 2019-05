VIDÉO | Federer intraitable pour son retour à Roland Garros après 3 ans d’absence

Le Suisse Roger Federer, 3e mondial, s’est montré toujours aussi à l’aise sur la terre battue parisienne en écartant de sa route, en trois sets, l’Italien Lorenzo Sonego (ATP 73) au premier tour des Internationaux de Roland Garros dimanche.

Roger Federer, lauréat en 2009 et qui n’a plus joué à Roland-Garros depuis 2015, s’est imposé en trois manches - 6-2, 6-4, 6-4 - en à peine une heure et 41 minutes de jeu.

Il est de retour 🙌@rogerfederer signe sa première victoire à Roland-Garros depuis 2015.#RG19 pic.twitter.com/0RlbWHYZuB — Roland-Garros (@rolandgarros) 26 mai 2019

Au deuxième tour, Roger Federer (N.3), 37 ans, affrontera l’Allemand Oscar Otte (ATP 145), 25 ans, lucky-loser des qualifications.