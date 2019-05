Roland-Garros: entrée sérieuse pour Tsitsipas, Muguruza passe après avoir perdu le premier set

Le jeune Grec Stefanos Tsitsipas, 6e mondial, s’est qualifié en moins de deux heures pour le deuxième tour de Roland-Garros en écartant l’Allemand Maximilian Marterer (ATP 110) en trois sets, 6-2, 6-2, 7-6 (7/4), dimanche en 1 heure 48 minutes de match.

Au deuxième tour, celui qui fait partie, à vingt ans, des outsiders pour le titre sur la terre battue parisienne, affrontera soit l’Indien Prajnesh Gunneswaran (ATP 86), soit le Bolivien Hugo Dellien (ATP 92).

