Netflix: l’agenda des 10 séries les plus attendues

Le leader mondial du streaming renforce son catalogue pour contrer l’arrivée de Disney+.

Netflix domine outrageusement le royaume du streaming avec ses 149 millions d’abonnés.

Combien déserteront la plate-forme à l’arrivée du service Disney+ fin 2019?

Histoire de vous retenir dans ses filets, le leader mondial continue plus que jamais d’investir dans les séries.

C’est un puits sans fonds. Le colosse au pied d’argile prévoit de creuser plus encore sa dette à l’heure de produire tous azimuts.

Le gouffre devrait grimper tout prochainement de 10,3 à 12,3 milliards de$.

Trois axes charpentent cette stratégie à haut risque:

- Le développement effréné de nouveaux shows.

- De nouvelles saisons pour les séries à succès.

- L’intégration au catalogue d’anciens feuilletons.

En tenant compte de ces trois paramètres, l’agenda s’annonce incroyablement chargé ces prochaines semaines.

5 juin

Black Mirror saison 5

Netflix a eu le nez fin en récupérant la série abandonnée par Channel 4 après deux saisons.

Via des épisodes indépendants les uns des autres, le show écrit par Charlie Brooker glace le sang en imaginant les dérives potentielles des nouvelles technologies.

Petite déception, cette saison 5 comptera seulement 3 épisodes. En cause: la production chronophage de Bandersnatch, l’épisode interactif disponible depuis fin 2018.

Au casting de S05E02, pardon du 2e épisode de cette 5e saison: la chanteuse Miley Cirus.

13 juin

Jinn saison 1

La première série en langue arabe de Netflix marie deux ingrédients tout particulièrement apprécié du service de streaming: ados et surnaturel.

Cette production jordanienne raconte comment des étudiants libèrent contre leur gré des puissantes forces surnaturelles.

Le tournage s’est notamment installé au cœur du superbe site historique de Petra.

14 juin

Leila

Après Le Seigneur de Bombay et Ghoul, Netflix fait à nouveau appel à l’expertise de l’Inde.

Cette dystopie donne vie à une société de l’oppression, obnubilée par le concept sacré de la pureté.

C’est dans ce contexte totalitaire qu’une maman tente de retrouver la fille qu’elle a perdue quelques années plus tôt, lors de son arrestation.

21 juin

Dark saison 2

Entre paradoxes temporels et mystérieuses disparitions, la forêt et la centrale nucléaire de la série allemande Dark n’ont pas encore livré tous leurs secrets.

L’apocalypse est annoncée dans l’obscure bande-annonce de cette deuxième saison.

27 juin

O Escolhido saison 1

La production brésilienne est à nouveau à l’honneur avec la première saison de O Escolhido.

En mission de vaccination dans un village isolé de l’écorégion du Pantanal, trois médecins tombent dans le piège d’une étrange communauté mystique.

28 juin

Family Business

La nouvelle comédie française de Netflix installe son intrigue au sein d’une boucherie familiale kasher.

Jamais à court d’idées, le fils profite de la légalisation du cannabis pour transformer le petit commerce en coffee shop, le premier de l’hexagone.

Le casting rassemble Gérard Darmon, Jonathan Cohen, Liliane Rovère ou encore… Valérie Damidot.

Jonathan Cohen et Gérard Darmon mènent le casting de Family Business. Internet

30 juin

Glee 6 saisons

Récupérer ou conserver une ancienne série à succès est susceptible de coûter cher à Netflix.

Le service de streaming a ainsi déboursé 100 millions de$ pour continuer à diffuser l’intégrale de Friends en 2019.

Il est fort à parier que la plate-forme paie nettement moins pour récupérer les 6 saisons de Glee. Le créateur du show, Ryan Murphy, est sous contrat exclusif Netflix.

C’est tout cas l’occasion de redécouvrir le lycée William McKinley, son club de chant, ses reprises et ses chorégraphies.

4 juillet

Stranger Things saison 3

C’est «le» retour le plus attendu de 2019.

Après avoir fait l’impasse sur l’année 2018, la série phénomène Stranger Things passe enfin la troisième.

La petite ville de Hawkins sera à nouveau tourmentée par des événements surnaturels.

En guise de décor pour ses jeunes héros: l’été 1984 et l’ouverture d’un gigantesque centre commercial baptisé Starcourt Mall.

19 juillet

La casa de papel 3e partie

Immensément populaire malgré ses failles, la série espagnole La casa de papel quitte le giron de la chaîne Antenna 3.

La troisième partie est exclusivement prise en charge par le géant du streaming.

Après leur casse réussi, les héros encore en vie semblent couler des jours heureux. Mais ils ne vont pas tarder à être rattrapés par leur sulfureux passé criminel.

26 juillet

Orange is the New Black saison 7

La prison de Litchfield se prépare à fermer définitivement ses portes.

La septième saison de Orange is the New Black sera la dernière.

Netflix tire le rideau sur une aventure entamée en 2013.