Les candidats brabançons ont voté

Les candidats aux élections régionales et fédérales en Brabant wallon ont rempli leur devoir de citoyen ce dimanche dans leur commune.

Valérie De Bue

Tête de liste aux élections régionales, Valérie De Bue s’est présentée aux urnes dès l’ouverture des bureaux. La ministre régionale des pouvoirs locaux a fait son devoir de citoyen, en conclusion d’une campagne «courte mais intense, juge-t-elle. Elle a démarré assez tard puisque le Parlement a travaillé jusque début mai. Elle aurait peut-être pu durer quelques jours de plus.»

Ne serait-ce que pour impliquer davantage les électeurs aux enjeux de ce scrutin.

«J’ai eu le sentiment que les gens ne se sentaient pas très concernés. Ils se décident seulement sur la fin. Lors de discussions, l’échéance fédérale était plus souvent au centre des conversations que les échéances régionale et européenne.»

Après avoir voté, Valérie De Bue a passé une matinée au calme, en profitant d’un petit-déjeuner en famille.

«Le fils de mon compagnon fait l’école hôtelière. Nous avons testé ses préparations.»

Elle ne se replongera dans le bouillon du scrutin et son tourbillon qu’en début d’après-midi.

Emmanuel Burton

C’est très détendu que le bourgmestre de Villers-la-Ville, Emmanuel Burton, troisième sur la liste MR à la Chambre, a été voter ce dimanche, vers 8 h 30 au hall de voirie. «Franchement, la campagne s’est mieux déroulée que ce que je ne pensais. L’accueil a été très bon et elle a fait du bien car elle nous a permis de corriger certaines fake news et mauvaises informations qui circulaient. Il y avait aussi beaucoup moins d’agressivité que lors des élections communales, c’est sûr. Surtout à Villers-la-Ville.»

Son devoir accompli, il va devoir attendre impatiemment les résultats de ces élections. «Je vais faire le tour de quelques bureaux de vote. Pas pour des raisons électorales, mais pour m’assurer que tout se passe bien. Puis je vais aussi à l’administration communale pour voir si tout est en ordre et se déroule comme il faut. Ensuite, je vais soutenir aussi le personnel communal. Dès 14 heures, tradition oblige, à la fin des votes, on retire tous les panneaux qui ne seront plus affichés, sauf oubli de notre part. Puis ce soir, j’irai à la salle Jules Colette de Bierges, avec les autres libéraux», conclut-il, serein.

André Flahaut

«Les pensions, le pouvoir d’achat et l’assurance-maladie sont les trois sujets qui reviennent le plus régulièrement dans les préoccupations des gens, a fait remarquer André Flahaut, tête de liste PS au fédéral, en arrivant ce dimanche matin dans les bureaux de vote de l’IPET. On a aussi senti dans cette campagne une manifestation de crainte à l’égard de la NVA et une insatisfaction vis-à-vis du gouvernement fédéral sortant.»

Le ministre de la fédération Wallonie-Bruxelles espère bien entendu que cela fera le jeu du PS. «On sent une envie de changement, dit-il. À nous de bien expliquer nos propositions. Dans ce scrutin, on doit s’attendre à voir Écolo progresser. Quant au MR, on verra dans quelle mesure il recule. Enfin, on sera attentif au comportement du cdH.»

André Flahaut entamera ses analyses dans l’après-midi. Avant cela, il aura fait ses courses et profiter paisiblement d’un repas au restaurant en compagnie de sa fille.

Carole Ghiot

Quatrième candidate sur la liste MR aux élections fédérales, Carole Ghiot est allée voter à l’école communale de Tourinnes-la-Grosse ce matin peu avant midi.