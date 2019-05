Roland-Garros : Angélique Kerber éliminée par Anastasia Potapova

L'Allemand Angélique Kerber, triple lauréate d'un tournoi du Grand Chelem, est la première éliminée de marque aux Internationaux de France à Roland-Garros qui ont débuté dimanche à la Porte d'Auteuil.

Sur la terre battue parisienne, la numéro 5 mondiale a en effet été surprise par la Russe Anastasia Potapova, ancienne lauréate chez les juniors à Wimbledon.

Angelique Kerber (N.5), 31 ans, a été battue en deux manches par cette jeune Russe de 18 ans, 81e au classement WTA, 6-4, 6-2 en 1 heure et 13 minutes de jeu. Pour sa première apparition chez les seniores, Potapova, lauréate du tournoi junior à Roland-Garros en 2016, jouera au deuxième tour contre la Chinoise Yafan Wang (WTA 56) ou la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 38). Potapova a disputé deux finales l'an dernier, à Moscou (River Cup) et Tashkent, l'emportant en double (avec Vera Zvonareva) à Moscou l'an dernier. Angelique Kerber, en souffrance d'une cheville blessée, a gagné l'Open d'Australie et l'US Open en 2016 ainsi que Wimbledon l'an dernier. Son meilleur résultat à Paris reste un quart de finale (en 2012 et l'an dernier). L'Allemande avait déclaré à son arrivée à Paris que c'était déjà une grande victoire pour elle de pouvoir jouer.