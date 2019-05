Carrasco déterminant dans la victoire de Dalian Yifang

Yannick Carrasco a aidé son équipe chinoise Dalian Yifang à remporter sa troisième victoire de la saison en championnat, dimanche. Carrasco et ses coéquipiers se sont imposés 1-0 face à Shanghai Shenhua.

Le Diable Rouge a délivré le corner et l'assist sur le seul but du match inscrit par le Slovaque Marek Hamsik, capitaine de Naples pendant de nombreuses années.

Carrasco a déjà inscrit sept buts et délivré deux passes décisives en dix matchs de championnat. Dalian Yifang monte à la 9e place avec treize points en onze matchs. Plus tard dans la journée (à 13h35 belges), un duel belgo-belge est prévu en Super League chinoise. Marouane Fellaini et Shandong Luneng reçoivent le R&F Guangzhou de Mousa Dembélé. Aux Pays-Bas, les matchs aller de la phase finale pour la promotion en Eredivisie se sont déroulé samedi.

Le RKC Waalwijk (D2) avec nos compatriotes Dylan Seys et Anas Tahiri au coup d'envoi, n'a obtenu qu'un nul 0-0 contre Go Ahead Eagles (D2). Dans l'autre match, De Graafschap, avant-dernier en D1, s'est imposé avec 1-2 au Sparta Rotterdam. Les matchs retour se joueront mardi soir. Les deux vainqueurs de la double confrontation joueront en Eredivisie la saison prochaine.

En Major League Soccer (MLS), Cincinnati et Roland Lamah ont subi leur neuvième défaite de la saison samedi soir, la huitième au terme des dix derniers matchs. Cincinnati a perdu 0-2 contre les Red Bulls de New York. Lamah a joué tout le match. Cincinnati est douzième et dernier de la Conférence Est de la MLS, avec onze points en 14 matchs.