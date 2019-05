Toronto s'offre la première finale NBA de son histoire

Toronto s'est offert la première finale NBA de son histoire en domptant Milwaukee en finale de la Conférence Est samedi dans le championnat nord-américain de basket (NBA). La franchise canadienne, créée en 1995, offre ainsi au Canada sa première finale NBA.

Toronto s'est imposé 100 à 94 dans le match N.6, devant 20.000 spectateurs à la ScotiaBank Arena, surprenant ainsi la meilleure équipe de la saison régulière.

Les Raptors remportent la série 4 victoires à 2 après avoir pourtant perdu les deux premiers matches de la série. Pour sa première finale en dix participation aux playoffs, Toronto, avec l'avantage du terrain, défiera à partir de jeudi le double champion NBA en titre, Golden State, qui disputera de son côté sa cinquième finale consécutive.

Les Warriors avaient écarté 4 à 0 Portland dans la finale de la Conférence Ouest. Les Raptors ont pourtant souffert pour décrocher cette quatrième victoire décisive. Ils ont compté jusqu'à 15 points de retard en 2e période, puis de nouveau durant le 3e quart-temps. L'ailier grec de Milwaukee Giannis Antetokounmpo, candidat avoué au titre de MVP, meilleur joueur de la saison, a donné l'ascendant à son équipe avec ses 21 points. Mais Toronto est revenu au score en fin de 3e période grâce à sa défense implacable, en infligeant un cinglant 17-2 aux Bucks. Kawhi Leonard, champion NBA en 2014 mais avec les Spurs, a encore été décisif avec 27 points et 17 rebonds en 41 minutes, alors que Kyle Lowry et Pascal Siakam ont rajouté respectivement 17 et 18 points.

C'est ainsi la première fois que des finales NBA se dérouleront au Canada, la mère patrie de celui qui est considéré comme l'inventeur du basket-ball, James Naismith et là où s'est déroulé le premier match de la NBA en 1946 (sous le nom de BAA, Basketball Association of America, devenue NBA en 1949 lors de la fusion avec la NBL, National Basketball League). Le 1er novembre 1946, les Huskies de Toronto avaient affronté les Knicks de New York. La première joute de la finale NBA 2019 aura lieu le 30 mai à Toronto, lorsque les Raptors accueilleront les Warriors de Golden State. Le deuxième match a lieu à Toronto (2 juin) avant deux rencontres chez les Warriors (les 5 et 7 juin). Si nécessaire dans cette finale au meilleur des sept manches, le match N.5 est programmé le 10 juin à Toronto, le match N.6 à Golden State le 13 juin et le match N.7 le 16 juin à Toronto.