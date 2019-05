Espagne: Valence s’offre la Coupe du Roi au détriment du Barça

Le Valence FC s’est offert la 8e Coupe du Roi de son histoire samedi soir en disposant du FC Barcelone 1-2 en finale de la compétition au stade Benito-Villamarin de Séville.

Pas de doublé Coupe-Championnat ni de cinquième Coupe du Roi pour les Catalans qui restent donc à égalité avec le Real Madrid (1905-1908) et l’Athletic Bilbao (1930-1933) avec quatre succès consécutifs dans la compétition.

Les Blaugrana peuvent en tout cas s’en vouloir en raison d’une première période en mode mineur lors de laquelle Valence a parfaitement joué le coup en frappant deux fois grâce à Kevin Gameiro (21e) et Rodrigo (33e).

En deuxième période, avec les entrées de Malcom et Vidal, l’équipe d’Ernesto Valverde a accéléré sous l’impulsion de Lionel Messi dont le premier avertissement a terminé sur le poteau droit de Domenech (56e). Face à la pression constante du Barça et sous la chaleur accablante de Séville, les Valenciens ont commencé à suer de grosses gouttes. Ils ont logiquement craqué à la 73e sur une reprise en renard des surfaces de Messi. La pause boisson a permis aux ‘Blanquinegros’de souffler et de rassembler leurs dernières forces pour les dernières minutes. Rudes dans les duels, ils ont résisté héroïquement et remporté la Coupe du Roi pour la première fois depuis 2008. Une façon remarquable d’honorer le centenaire du club.