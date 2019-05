Visé bat Bocholt dans la 1re manche de la finale du championnat de handball

(Belga) La première manche de la finale des playoffs du championnat de Belgique de handball s'est déroulée samedi à Visé où les Mosans ont battu 29-26 Bocholt, le champion en titre.

C'est une équipe visétoise très engagée qui a parfaitement débuté le match avec une défense avançée bien en place aidée par un bon Siraut au but, auteur de 10 arrêts en 1re période. Les Mosans se sont ainsi détachés par Rola sur penalties (12-7 à la 17e). Bocholt a profité de deux supériorités numériques pour revenir par Damien Kedziora et Spooren (12-10) avant que les locaux ne parviennent à doubler l'écart en vue du repos par Flajs, Cusumano et Carvalhais: 16-12. Si en début de 2e période Visé a préservé un écart de 3 buts (19-16), les Campinois sont parvenus à revenir à une longueur par Bartosz Kedziora (20-19), mais les hommes de Korneel Douven n'ont pas tremblé et ont repris, sous l'impulsion de Rola, le commandement de la rencontre. Et ce, malgré l'efficacité de Valkenborgh auteur de 5 buts dans les dix dernières minutes. Cusumano, Carvalhais et Vancosen ont pris leurs responsabilités dans le money-time pour remporter cette première manche 29-26 et briser le brevet d'invincibilité de Bocholt sur le plan de la compétition belge. Le match retour aura lieu jeudi à 20h15 en Campine et la "belle éventuelle", samedi à la même heure et au même endroit. (Belga)