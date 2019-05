Euro de Laser: la championne du monde Emma Plasschaert prend la médaille de bronze

Les deux régates finales, les courses aux médailles, samedi à Porto lors de l’ultime journée du championnat d’Europe de voile en classe Laser Radial ont coûté une place Emma Plasschaert. La championne du monde en titre est cette fois montée sur la 3e marche du podium. Elle avait terminé 4e à l’Euro de La Rochelle l’an dernier.

La victoire est revenue cette année sans surprise à la Danoise Anne-Marie Rindom. Elle était assurée du titre après la 11e régate qu’elle a remportée. La championne olympique et vice-championne du monde Marit Bouwmeester a dépassé de justesse l’Ostendaise et a pris la médaille d’argent. La Néerlandaise était triple tenante du titre continental.

Samedi, elle a fini respectivement 4e et 1e des deux régates. Dans le même temps, Plasschaert se classait 5e et 3e. Au classement final, Rindom, 3e des JO de Rio et des Mondiaux 2018 de Aarhus, s’impose avec 33 points (seuls les dix meilleurs résultats sur douze étaient retenus). Bouwmeester a totalisé 45 points deux de moins que la Belge (47).

Le trio européen est aussi celui qui occupe les trois premières places au classement mondial. Bouwmeester, 30 ans, est N.1, devant Rindom, 27 ans, et Plasschaert, 25 ans.

Maité Carlier, la seconde Belge engagée, s’est classée 58e au Portugal.